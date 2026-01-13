アニメ映画『スペルマゲドン 精なる大冒険』で、ラランドのニシダが精子のシメン役として声優デビューすることが発表された。【写真】ニシダが演じる精子のシメン本作は、思春期真っただ中の少年の体内で繰り広げられる精子たちの命がけの大冒険をミュージカル・ナンバーと共に描く。監督はデヴィッド・ハーバー主演のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2022）のトミー・ウィルコラと、ノルウェーのアニメ映画