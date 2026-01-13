◆第７３回日経新春杯・Ｇ２（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）＝１月１３日、栗東トレセンゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、全休日のこの日を馬房で静養に充てた。房野助手は「順調に来ています。調教での行きっぷりも良くなっていますよ」と笑みを浮かべた。１３日午後に発表されたハンデも「５６キロまでならいいね」と言った通りの５６キロに決まった。前走の菊