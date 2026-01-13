◆第６６回京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月１３日、栗東トレセンマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は、同じレースに向かう他厩舎の２頭と角馬場に入り、そのあと坂路で６５秒３―１５秒６のタイムで調整し、１４日の追い切りに備えた。この日は申請をしていなければ調教を行えない全休日。野中調教師は「他の馬と連携を取って、一緒に落ち着いてできた」とホ