◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、小結・若元春（荒汐）にすくい投げで勝ち、３連勝。左四つとなり、まわしが取れず後退したが、土俵際で左から投げた。物言いがついたが、軍配通り、琴桜の勝利。琴桜の初日からの３連勝は、２０２４年秋場所以来。初日は勢いのある西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）、２日目はうるさい東前頭２枚目・宇良（木瀬）に、余裕のある相撲で連勝し、この日も勝