◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、取り直しの末に東前頭２枚目・宇良（木瀬）に勝ち、無傷の３連勝とした。過去６戦全勝の相手に苦しみながらも勝った。行司軍配は大の里に挙がったが、大の里の手がつくのと、宇良の尻が同時についたように見えたため、物言いがついた。審議の結果、同体と判断し取り直し。二番目の相撲は万全の相撲で勝った。負けた宇良は「２回目はさすがに勝てない