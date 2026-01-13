巨人の甲斐拓也捕手（３３）が１３日、大分市で行っている自主トレを公開した。自主トレにはチームメートの山瀬らプロ野球選手１０人と、女子プロゴルファーの阿部未悠が参加。朝６時３０分の散歩から午後４時３０分まで体を動かしている。昼休みにはファンと報道陣にお弁当、ちゃんこ鍋、唐揚げ、いちごを振る舞った。「大分で生まれ育って、この球場で高校野球をやってきた。その球場でまた１月、自主トレできるというのは