杭州蕭山国際空港。（資料写真、杭州＝新華社配信）【新華社杭州1月13日】中国浙江省の杭州蕭山国際空港はこのほど、2025年の航空機発着数が前年比2.7％増の33万回、旅客数が5.0％増の5046万人、貨物・郵便物輸送量が7.9％増の79万トンに達し、発着数、旅客数がそろって過去最高を更新したと明らかにした。25年末時点の就航都市数は223都市、航路網は5大陸の35カ国・地域に広がり、就航する国内外の航空会社は75社だった。