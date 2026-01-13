プロ野球・巨人で活躍した元木大介氏が、ブルージェイズ入りが決まった岡本和真内野手について話した。元木氏はメジャー挑戦が決まった岡本に「ようやく夢がかなったみたいで非常に我々もうれしかったですね。すぐＬＩＮＥ入れた」と大喜び。今年どのくらい成績を残せるか問われると「日本みたいな感じで打ってほしいよね。３０本じゃ今ホームラン王取れないからね。やっぱり５０本くらい打ってほしいね」と答えた。さらに