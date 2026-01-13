漫才師の海原はるか・かなたが１３日、「渋谷慶一郎アンドロイド・オペラ『ＭＩＲＲＯＲ』−ＤｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｎｄＲｅｂｉｒｔｈ−解体と再生−」（５月１６日、大阪・フェスティバルホール）の記者発表会に登場した。「ＭＩＲＲＯＲ」はＡＩ搭載のアンドロイドが歌い、オーケストラ演奏や渋谷氏の奏でるピアノ、仏教音楽「声明」などが融合した革新的なオペラ作品。その中でボーカルを務めるのが「アンド