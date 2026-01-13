【ニューデリー共同】インド自動車工業会は13日、2025年の国内新車販売台数（一部ブランドを除く）が前年比5.5％増の551万7594台だったと発表した。4年連続で日本を上回った。日本の消費税に相当する「物品サービス税」（GST）の減税による購買力向上や、利下げで資金調達がしやすくなったことが背景にある。同時に発表した25年12月の乗用車の販売台数は前年同月比29.0％増の34万9170台。最大手のスズキ子会社マルチ・スズキ