プロ野球阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が10日放送の読売テレビ「あすリート」に出演。愛弟子で番組ナビゲーターの鳥谷敬氏（44）と対談した。番組では25年ドラフト2位の谷端将伍内野手（日大）の質問に回答。「インコースのさばき方」について助言を求められた岡田氏は「インコースはしかし…打てんやつは打てんで」とバッサリ。思わぬ回答に一瞬苦笑いした鳥谷氏も「まあ、自分は打てなかったのでファウルにしました