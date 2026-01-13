去年8月、潟上市で普通乗用車を運転中、横断歩道を渡っていた人をはねた罪で、潟上市議会の前議長が略式命令を受けました。過失運転致傷の罪で略式命令を受けたのは、潟上市議会の小林悟 前議長74歳です。起訴状によりますと小林被告は去年8月、潟上市で普通乗用車を運転中信号機のない横断歩道を渡っていた人をはね、全治1週間のけがを負わせました。秋田簡易裁判所は、今月6日付で小林前議長に罰金40万円の略式命令を出しました