大館市の認定こども園で相撲教室が開かれました。園児たちは、お手製のまわしをしめ、ぶつかり稽古にも挑戦しました。相撲教室が開かれたのは、大館市の南が丘こども園です。相撲を通して元気に成長してもらおうと、約80人の園児が参加しました。市内にある秋田北鹿館道場の監督と、道場に通う小・中学生が講師役を務め、四股の踏み方やすり足など、相撲の基本動作を学びました。“稽古”が始まって、約30分。園児たちはお手製のま