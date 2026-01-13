サッカー明治安田J2ブラウブリッツ秋田は、来月開幕するリーグ戦に向け、新たなスローガンや新加入選手を発表しました。掲げたのは「信 秋田一体」。サポーターや県民の勝利を信じる気持ちを力に変え、秋春制へと移行する新シーズンへの弾みとします。秋田市で開かれたブラウブリッツの新体制発表会。約120人のサポーターなどが集まりました。Jリーグは今年、シーズ