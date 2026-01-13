1月12日深夜放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』にて、峯岸みなみが、元日向坂46・齊藤京子の人柄について語った。【関連】峯岸みなみ、夫・てつや＆娘とのバースデーSHOTに反響「素敵な家族だなぁ」「おしどり夫婦」昨年放送されたカンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』で共演していた峯岸と齊藤。齊藤は、峯岸について、「本当に憧れの大先輩なので」「2人きりでお話できるとかなかなか本当、