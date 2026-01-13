バイクが警察官をはねて逃走。警察は殺人未遂事件として捜査しています。視聴者提供の映像にはヘルメットを着用せずに走行するバイクが映っています。交差点付近で白いヘルメットを被った警察官が停止を求めますが、バイクは減速せずそのまま警察官に突っ込みます。反対車線からは白い車が走ってきていて、あわや衝突という危険な状況です。警察によりますと１月１２日午後５時すぎ、堺市南区美木多上で交通事故の対応をし