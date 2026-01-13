１月１３日未明、大阪府高石市の集合住宅の一室で火事があり、男性１人が死亡しました。１３日午前３時ごろ、高石市高師浜の集合住宅で近くに住む女性から「３階から白い煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など２０台が出動し、火は約１時間半後に消し止められましたが、３階の一部屋が燃えたということです。室内からあおむけで倒れている男性が発見され病院に搬送されましたが、死