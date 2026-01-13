１月１３日午前、関西空港に降り立った韓国の李在明大統領。高市総理との首脳会談が、互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環として、今回、高市総理の地元奈良で開催されました。（高市早苗総理）「本年のシャトル外交の最初の機会に、大統領および韓国代表団のみなさまを私のふるさと奈良にお迎えすることができて、皆さまを歓迎したいと思います」李大統領も「高市総理のふるさとである奈良でお会いすることは特別