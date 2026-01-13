◇第74回別府大分毎日マラソン大会(2月1日、大分)第74回別府大分毎日マラソン大会の国内外の招待選手が13日に発表。オンライン記者会見が行われ、日本陸連の高岡寿成シニアディレクターが選手たちに期待を込めました。国内の招待選手では、昨年の世界選手権マラソン日本代表で日本歴代3位の記録を持つ吉田祐也選手(GMO)がエントリー。箱根駅伝を制した青山学院大学の黒田朝日選手(4年)は日本学生記録を出した昨年の大阪マラソン以