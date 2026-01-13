外国為替市場で円安が加速し、一時1ドル＝159円台をつけました。2024年7月以来およそ1年半ぶりの水準です。高市首相が衆議院の解散を検討している中、積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかとの思惑から財政悪化が懸念され、円を売る動きが加速しています。13日は、東京株式市場で日経平均株価の上げ幅が一時1800円となり、終値ベースでも初めて5万3000円台をつけました。また、国内債券市場では長期金利の