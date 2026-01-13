広島・中村奨成外野手（２６）が真のレギュラーへ２大目標を掲げた。２０１７年ドラフト１位が狙うのは「フルイニング出場」＆「打率３割」。１３日、広島・福山市内で自主トレを公開し、「１４３試合フルで出て、野球人として一流の３割を打ちたい」と、闘志を燃やした。２５年は１０４試合出場で打率２割８分２厘と飛躍。ただ、得意、不得意は顕著で巨人・山崎（打率７分１厘）、ＤｅＮＡ・東（同５分）には封じられた。リー