フリーキャスターの久米宏さんが亡くなったことを受け、ＴＢＳ時代の１０期後輩であるフリーアアウンサー・吉川美代子が１３日、追悼のコメントを発表した。「私が新人アナ時代、担当したのが久米さんがパーソナリティーをつとめていた『土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ』という８時間の大型ワイド番組のレポーターでした。間の取り方とか、１秒でも大切にする姿勢。その後の私のアナウンサー人生にとても勉強になりました」という