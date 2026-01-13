◆テニス▽全豪オープンテニス予選第２日（１３日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）１３日＝吉松忠弘】２０２２年全日本女王で世界ランキング１４０位の坂詰姫野（橋本総業）が予選１回戦を突破した。先週行われた前哨戦のツアー下部大会キャンベラ国際でベスト４に進出。好調なプレーを維持し、初戦を６−２、６−１のストレートで快勝した。また、２０１９年全日本女王で同２４２位