菊地凛子、錦戸亮出演のフジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」が１１日にスタートした。ひき逃げ事件が発生した雪のクリスマスイブに、大森みつ子（菊地凛子）が不倫が原因で離婚した元夫小林幸助（錦戸亮）に呼び出されて居酒屋に。嘘を嫌うみつ子と、嘘をついて不倫したのは優しさだと言う幸助のかみ合わない会話劇がスタート。不倫相手だったリコピンこと与田真理子（中田青渚）は、最近、結婚詐欺に遭ったらしい。その後