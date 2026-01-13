バイオマス発電所の開発名目で金融機関から融資金7億円をだまし取ったとして、大手商社傘下の鉄鋼建材商社の元部長ら2人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」の元土木建材部長・桜井宏至容疑者（57）と、職業不詳の瀬戸智範容疑者（73）です。警視庁によりますと、2人は2021年から2022年の間に、渋谷区の金融機関に対し「伊藤忠丸紅住商テクノスチールが連帯保証をする」などとうそをついて