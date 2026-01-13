アップルはグーグルと提携し、音声アシスタント「Siri（シリ）」にグーグルのAI「Gemini（ジェミニ）」を採用する/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米アップルは、年内に投入予定の音声アシスタント「Siri（シリ）」の改良に向けてグーグルのAI（人工知能）「Gemini（ジェミニ）」を採用する。両社が12日に発表した。両社は声明で、アップルは慎重な評価の結果、グーグルのAI技術がアップルの基盤モデルにと