阪神大震災の現場で活動した教訓を講話する兵庫県警公安2課の小牧朋弘次席兼調査官＝13日午後、兵庫県芦屋市1995年の阪神大震災の現場で活動した兵庫県警の現職幹部が13日、教訓を語り継ぐために警察学校の初任科生ら約150人に講話した。31年前、初任科生として生き埋めになった人の救助に当たった公安2課の小牧朋弘次席兼調査官（50）は「現場では初任科生だろうがベテランだろうが関係ない。甘えは許されない」と自覚を促した