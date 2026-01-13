住友電工は１３日、正月の箱根駅伝で１区区間新記録をマークした国学院大の青木瑠郁（４年）の採用が内定したと発表した。４月１日付で入社予定。青木は健大高崎から国学院大に進み、２年時は箱根駅伝３区４位、３年時は同４区２位だった。今年の箱根駅伝では１区で区間新をマークする快走を披露してトップでたすきをつなぎ、国学院大の総合２位に貢献した。