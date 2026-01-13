（資料写真）１２日午後１１時２５分ごろ、相模原市南区上鶴間本町３丁目の小田急小田原線町田−相模大野間の町田２号踏切（警報機、遮断機付き）で人身事故が発生した。小田急電鉄によると、同区間で約１時間４５分運転を見合わせ、上下線計２０本、約５９００人に影響した。