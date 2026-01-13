踏んできた場数の違い、とでも言おうか。１月12日、全国高校サッカー選手権大会の決勝が行なわれ、神村学園（鹿児島県）が鹿島学園（茨城県）を３−０で下し、初優勝を果たした。神村学園は全国高校総体に続く、夏冬二冠制覇を達成。高校生年代の最高峰リーグ、高円宮杯Ｕ−18プレミアリーグWESTで日常的にもまれ、全国屈指の実力をつけてきた優勝候補が、前評判どおりの強さを見せつけての戴冠だった。高校サッカー選手権で