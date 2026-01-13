多子世帯の大学無償化制度は、子どもが3人以上いる世帯に対し、大学などの学費を支援する仕組みです。しかし、「一番上の子が大学院に進学したらどうなるの？」「大学院生は子どもの数に含まれるの？」といった疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 本記事では、制度の考え方を整理し、具体的な家族構成の例をもとに対象外になる場合、ならない場合を分かりやすく解説します。 「誰が無償化の対象者になるのか」