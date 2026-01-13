一般利用できるレストランスペースを持つ、会員制クラブハウス自然豊かな京都・鴨川の中流沿いに立つ、「AIC秋津洲京都（えーあいしーあきつしまきょうと）」。学校経営を行うオーナーが会員のために贅を尽くし、庭を含め約10年かけて造られたクラブハウスで、レストランは一般に開放されています。店に到着すると、古い茶室を移築したという茅葺き屋根が出迎えてくれます。鴨川沿いに南北に広がる、長い竹垣が目印。約1000坪の広