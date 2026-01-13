大型ディスプレイを搭載した、新型の充電器が登場しました。愛知県大府市の自動車部品メーカー「松尾製作所」は13日、27インチのモニターを備えた新型のEV急速充電器を発表しました。30分ほどかかる充電の待ち時間に動画が見られるほか、災害情報の表示などにも対応しています。松尾基社長：「充電をしている時間も楽しんでいただく、ワクワクできる充電器を作りたいなと思っています」この急速充電器は