「マーメイドコーヒーロースターズ」は人魚のオブジェが目印！ 池袋駅から徒歩6分。繁華街から少し離れた通りに現れるのが、「マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店」です。グリーンとブラウンを基調とした外観が目印で、店先には人魚モチーフのオブジェも。思わず足を止めたくなる佇まいです。デザイナーのKoyumiさんが描いた人魚がお店のロゴ「マーメイドコーヒーロースターズ」は東京・池袋と明大前、北海道・札幌に店舗を