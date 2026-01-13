【モデルプレス＝2026/01/13】俳優の柄本時生が11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。兄で俳優の柄本佑と兄弟でゲームを楽しむ姿などを公開し、反響を呼んでいる。【写真】大河出演の人気俳優兄弟「小学生の兄弟みたい」ゲーム対戦中の様子◆柄本時生、兄・柄本佑とゲーム時生は、「兄とマリカーで遊んだ」というタイトルで動画を投稿。2026年の初ゲストとして登場した佑は、「マリオカート」で対戦するこの日の企画について「や