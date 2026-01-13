赤城乳業は、オールハーツ･カンパニー監修の「Pastelのなめらかプリンアイスバー」を2026年1月20日から全国で発売する。なくなり次第、販売終了。赤城乳業とパステルのコラボレーションは、今回が初めて。パステルの看板商品『なめらかプリン』の本格的な味わいを手軽に味わえるよう「Pastelのなめらかプリンアイスバー」を開発したという。◆Pastelのなめらかプリンアイスバーパステルの『なめらかプリン』をイメージした濃厚なプ