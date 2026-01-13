ヤオコーは、CIO Japanが主催する日本初の「CIO 30Awards Japan 2025」で、「デジタルトランスフォーメーション(DX)賞」を受賞した。DXを通じてビジネス価値を高め、先進的なソリューション導入を実現した企業として評価された。ヤオコーは、第11次中期経営計画(2025年3月期〜2027年3月期)で「シン･ヤオコー:昭和モデルから令和モデルへの構造転換」をメインテーマに掲げ、グループ売上高1兆円体制に向けた基盤づくりを進めている