NCTのジョンウが、入隊中の近況を公開した。1月13日、NCTの公式インスタグラムが更新され、「二等兵キム・ジョンウ」というコメントとともに写真が公開された。【写真】ジョンウ、“丸坊主”姿公開された写真には、軍服姿のジョンウが写っている。ジョンウは同日、新兵訓練所での基礎軍事訓練の修了式に参加した。花束を手に、にこやかな笑顔を見せるジョンウの姿は、兵役中とは思えないビジュアルで視線を集めた。この投稿を見た