成人の日にあたる2026年1月12日、AKB48が本拠地の東京・秋葉原に近い神田明神（東京都千代田区）で「二十歳のつどい」を開いた。25年度に20歳の誕生日を迎えるメンバー6人が振袖姿を披露。AKB48も05年12月の劇場オープンから丸20年を迎え、グループと「同い年」の世代だ。この1年は「20周年イヤー」で、シングル曲や20周年記念コンサート、NHK紅白歌合戦など、高橋みなみさん（34=16年卒業）、前田敦子さん（34=12年卒業）、大島優