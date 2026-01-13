名鉄名古屋本線は13日午後4時40分ごろから、名鉄一宮駅と名鉄岐阜駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後7時ごろになるとみられ、JR東海道線などで振替輸送をしています。 名鉄によりますと、木曽川堤駅と笠松駅の間で人身事故が発生したためということです。 運転再開まで、この区間の踏切が通行できない可能性があるとして、ドライバーに迂回を呼びかけています。