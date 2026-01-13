池田豊人知事定例会見香川県庁 1月23日に衆議院が解散される可能性が浮上していることを受け、香川県の池田知事は13日、「国の予算案成立は優先してほしい」と述べました。 （香川県／池田豊人 知事）「とにかく1日も早い当初予算案の成立執行、これが一番国民生活・企業経営にとっては大事なことである」 このタイミングで解散・総選挙となった場合、国の2026年度予算案の成立が遅れることが想定されます。 池