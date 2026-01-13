16日(金)は、西日本から東日本にかけての広い範囲に「黄砂」が飛来する予想です。黄砂が飛来すると、循環器、呼吸器に疾患のある方は症状が悪化するおそれがあります。対策を心がけてください。「黄砂」と言えば春の厄介者だが…黄砂の飛来は、ご存じのとおり春に多い現象。俳句の世界でも「霾(つちふる)」と表現され春の季語となっています。ただまれに冬に飛来することもあり、もし1月に黄砂が観測されれば、2021年以来5年ぶりの