アメリカで行われたG7財務相会合で、レアアースを巡る対中国への依存度を下げることで合意しました。一方、清水港から12日、探査船「ちきゅう」が出港し、南鳥島周辺でレアアースを採掘する試験を行う計画です。アメリカ･ワシントンで開かれたG7財務相会合では、レアアースなど重要鉱物を議題に話し合いを行いました。会合の後、片山さつき財務相は…。（片山 さつき 財務相）「中国の禁輸措置が表明された直後