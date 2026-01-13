１３日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３９．９９ポイント（０．９０％）高の２６８４８．４７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６５．３３ポイント（０．７０％）高の９２８５．４１ポイントと３日続伸した。ハンセン指数は昨年１１月１３日以来、２カ月ぶりの高値水準を回復に上る。売買代金は３１５１億９２５０万香港ドル（約６兆４３０４億円）と高水準