パワーテールゲートを新装備ルノー・ジャポンは、クーペスタイルSUVの『ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌ』に、『パワーテールゲート』を装備し、1月15日より発売する。【画像】アルカナ&キャプチャー！ルノーのSUVモデルたち全70枚パワーテールデートの開閉は、室内、ハンズフリーカードキー、テールゲートのスイッチで操作が可能だ。ルノー・アルカナ・エスプリ・アルピーヌにパワーテールゲートを標準装備。