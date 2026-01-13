明治安田生命は営業職員を対象に、平均6％を超える賃上げを実施する方針を固めました。明治安田生命は来年度から「営業職員」およそ3万7000人を対象に、平均6％を超える賃上げを実施する方針です。また、「内勤職員」に対しても平均5％を超える賃上げを行う方針で、労働組合との協議を経て最終決定します。明治安田生命永島英器 社長「物価の上昇を超える賃上げを実現し、社員のアフォーダビリティ、無理なく手の届く購買力