連休明け１３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比１円４５銭円安・ドル高の１ドル＝１５８円９３〜９６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円９１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円３８〜４２銭で大方の取引を終えた。