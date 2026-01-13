13日は全国的に風が強まり、空の便に一部影響が出ています。最大瞬間風速20.1メートルを観測した千葉県の成田空港では、午後3時半までに12便が強風のため目的地を変更しました。着陸予定だった北海道・新千歳からの便が大阪の関西国際空港に、関西国際空港からの便が愛知県の中部国際空港に着陸するなどしています。全日空では今後、強風による欠航や遅れなどが発生する可能性があるとして注意を呼びかけています。