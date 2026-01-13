LUNA SEAのドラマー真矢（56）が13日、X（旧ツイッター）を更新。誕生日を報告した。「おかげ様で、1つ年重ねる事ができました」とすると、「頑張って元気になります！本当にありがとうございます」とつづった。この投稿にファンが祝福コメントに加え、「たくさん笑って免疫力高めちゃってください！」「ライブでまた真矢コールできる日を楽しみに待ってます」などのコメントが寄せられている。真矢は25年9月、脳腫瘍を公表する