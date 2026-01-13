今月1日、肺がんのため８１歳で死去した、元TBSアナウンサーの久米宏さんの訃報を受け、デーブ・スペクターさんが自身の公式Xで追悼しました。 【写真を見る】【訃報】久米宏さんデーブ・スペクターさんが追悼「寂しいことにニュースステーションの最終駅に着かれました」「天国で大好きだったテレビを見守ってください」デーブさんは、「久米宏さんが寂しいことにニュースステーションの最終駅に着かれました。」と投稿